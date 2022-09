Nel corso della festa rossazzurra, il conduttore d’eccezione Gianluca Di Marzio si p commosso parlando al pubblico del Massimino di suo papà e del legame che Gianni Di Marzio aveva con Catania e il Catania.

Ecco le sue parole:

«Papà mi ha raccontato di aver detto di no al Palermo per restare qui, voleva restare con Angelo Massimino e fare la serie A nella sua Catania, ma non andò come sognava. Eppure il ricordo di quei magici momenti vissuti con voi sono rimasti scolpiti nella sua testa fino agli ultimi giorni della sua vita. Qui mio padre ha comprato casa, magari lo avete visto girare per la città. Non ha mai voluto venderla o affittarla, questo era il suo rifugio».