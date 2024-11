Di Marzio: “Roma, fumata bianca per il ritorno di Ranieri”

Claudio Ranieri sarà (nuovamente) il nuovo allenatore della Roma. I vertici giallorossi hanno approfittato della sosta delle Nazionali per esonerare Ivan Juric e per provare a dare una scossa all’ambiente. Come emerso nelle scorse ore, l’ex tecnico del Leicester è stato favorito ad altri profili. Infatti – si legge su Gianlucadimarzio.com – l’allenatore italiano ha trovato un accordo con i Friedkin ed è pronto a iniziare la sua terza avventura sulla panchina della capitale. Adesso manca solo l’ufficialità.

Continue Reading