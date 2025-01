Di Marzio: “Pisa, Candela e Solbakken in arrivo. Bonfanti al Bari”

Il Pisa è protagonista sul mercato in queste ore, con una serie di operazioni in entrata e in uscita. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, domani sarà una giornata cruciale per il club toscano.

In arrivo al Pisa ci sono Antonio Candela e Ola Solbakken, entrambi con la formula del prestito con diritto di riscatto. Si tratta di due rinforzi importanti per la squadra, che punta a migliorare ulteriormente la propria rosa per il prosieguo della stagione.

In uscita, Nicholas Bonfanti si trasferirà al Bari, anche lui in prestito con diritto di riscatto, mentre Zan Celar Mlakar lascerà momentaneamente il Pisa per fare ritorno all’Hajduk Spalato con la formula del prestito secco.

Operazioni che confermano l’intensa attività del club sul mercato, con l’obiettivo di trovare il giusto equilibrio tra rinforzi e cessioni per mantenere competitività in campionato.