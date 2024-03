Di Marzio: “Palermo sconfitto dal Venezia, Corini non rischia”

Attraverso il proprio sito ufficiale Gianluca Di Marzio si sofferma sulla sconfitta del Palermo contro il Venezia e sulla posizione di Corini.

“Tre sconfitte nelle ultime quattro partite e secondo posto adesso distante 8 punti. È il momento del Palermo di Eugenio Corini, sconfitto 3-0 al “Barbera” dal Venezia nell’anticipo della 30^ giornata di Serie B. Un ko netto, così come la chiara contestazione dei 27.000 tifosi presenti al Barbera, con fischi alla squadra e cori contro l’allenatore.

Per la prima volta dal match perso contro il Cittadella lo scorso novembre, infatti, il pubblico ha chiesto a Corini di andare via. Nonostante tutto, però, la posizione dell’allenatore non è a rischio. Non ci sono segnali di una svolta immediata, con la società pronta a rinnovare la fiducia a Corini”.