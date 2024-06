Di Marzio: “Mignani in viaggio verso Cesena. Chiusura vicina”

Michele Mignani sempre più vicino alla panchina del Cesena. Come riporta Gianlucadimario.com, l’ex allenatore del Palermo sarebbe in viaggio per raggiungere la città emiliana. È previsto a breve un incontro tra il tecnico e la società bianconera per arrivare alla definitiva fumata bianca.

Il Cesena ha dunque deciso di affidare la guida tecnica a Michele Mignani dopo la pista Roberto D’Aversa sfumata nelle scorse ore a causa del decisivo inserimento dell’Empoli.