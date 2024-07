Di Marzio: “Latina, Fontana la prima scelta per la panchina della Salernitana”

Dopo le dimissioni di Sottil, la Salernitana è a caccia di un nuovo allenatore

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito “LacasadiC”, il direttore sportivo Petrachi avrebbe individuato in Gaetano Fontana, attualmente allenatore del Latina, il profilo ideale per guidare la squadra.

Fontana, che ha maturato esperienza in Serie C, sembra essere la scelta preferita per portare avanti il progetto della Salernitana. Qualora l’accordo si concretizzasse, il Latina si troverebbe nella necessità di trovare un nuovo allenatore per continuare la sua stagione nel girone C di Serie C. Secondo le informazioni disponibili, il club laziale si sta già muovendo per identificare un sostituto adatto.

Questa mossa segnerebbe un’importante svolta per entrambe le squadre, con la Salernitana che cerca di stabilizzare la propria situazione tecnica e il Latina che si prepara a una possibile transizione di leadership.