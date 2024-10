Di Marzio: “Genoa-Balotelli, trattativa in stand-by”

Dopo l’arrivo a parametro di Gaston Pereiro a parametro zero, il Genoa continua a lavorare per l’arrivo di Mario Balotelli. L’ex attaccante del Brescia, ora svincolato, è in trattativa con il club ligure da diversi giorni e – riporta Gianlucadimarzio.com – al momento la situazione è in stand-by. Alla luce degli stop per infortunio di EKuban e Vitinha, la società ha dato il via libera per ingaggiare “Super Mario”, ma al momento sono in corso ulteriori riflessioni. Infatti si attendono aggiornamenti decisivi soltanto dopo la partita contro il Bologna, in programma sabato 19 ottobre.

Continue Reading