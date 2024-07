Come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il Bari è in procinto di chiudere per un calciatore della Fiorentina: Favasuli.

Il calciatore arriverà in prestito: 1 milione per il riscatto, 1.5 per il controriscatto. Operazione che dovrebbe essere definita nelle prossime ore.