Di Marzio: “Fatta per Masciangelo al Cittadella”

Attraverso il proprio sito ufficiale Gianluca Di Marzio riporta le ultime novità in casa Cittadella. Il club ha chiuso per Edoardo Masciangelo, il calciatore ex Palermo firmerà un contratto domani, 6 giugno.

Edoardo Masciangelo è un difensore centrale noto per le sue qualità difensive e per la sua abilità nel gioco aereo. Ha giocato per varie squadre in Italia, tra cui il Palermo, squadra in cui si è distinto in Serie B e in Serie C. La sua carriera ha incluso anche periodi in altre squadre, come il Pescara, dove ha maturato esperienza e mostrato solidità difensiva.

L’acquisizione di Masciangelo da parte del Cittadella potrebbe rafforzare la difesa della squadra, aggiungendo esperienza e leadership nel reparto arretrato. I fan del Cittadella probabilmente sperano che possa essere un elemento chiave per migliorare le prestazi