Di Marzio: “Cittadella, fumata bianca per Capradossi”

Il Cittadella non intende aspettare il mercato di gennaio e attinge dalla lista svincolati per rinforzare la rosa. Secondo Gianluca Di Marzio, infatti, i granata hanno trovato l’accordo con Elio Capradossi. L’ex Spezia starebbe svolgendo in questo momento le visite mediche, mentre restano ancora ignoti i dettagli del contratto. Dopo la breve parentesi al Lecco della scorsa stagione, l’ex Cagliari riparte dunque dai veneti per rilanciarsi e aiutare mister Alessandro Dal Canto a ritrovare la solidità difensiva.

Continue Reading