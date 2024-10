Devo completare il lavoro: Claudio Ranieri esce dal ritiro e torna ad allenare | Solo per questi colori

Il tecnico è pronto a tornare in pista. Un club lo vuole a tutti i costi e gli ha fatto cambiare idea sul ritiro annunciato lo scorso anno.

Dopo una lunga carriera lo scorso anno Claudio Ranieri ha deciso di annunciare il suo ritiro. Ottenuta la salvezza a Cagliari, squadra che ha guidato sempre con grande onore e passione, il tecnico simbolo del calcio italiano ha deciso di smettere, facendo commuovere tutti gli appassionati di questo sport.

La vita da ‘pensionato’ però non sembra piacergli affatto. Qualche tempo fa l’allenatore nato a Roma si era già lasciato andare ad alcune dichiarazioni dove aveva detto che la chiamata di una nazionale lo avrebbe fatto tornare in pista. Più recentemente invece Ranieri ha aperto proprio in maniera generale ad un suo ritorno.

Ed è anche per questa ragione dunque che un club ha iniziato a valutare l’opportunità di chiamarlo sulla panchina, cosa molto gradita al mister, legatissimo ai colori della squadra. Vediamo dunque dove tornerà ad allenare sir Claudio.

Ranieri riabbraccia i tanto amati colori

Capite le intenzioni dell’allenatore classe 1951 di tornare in pista, diversi rumors e speculazioni si stanno facendo avanti negli ultimi giorni. Addirittura qualcuno ha ipotizzato un suo clamoroso ritorno alla Roma, squadra della sua città e per la quale ha sempre ammesso di fare il tifo, dove la panchina di Ivan Juric traballa in maniera pesante.

Questo scenario però almeno per il momento pare a dir poco surreale. Ce n’è però un altro che si sta facendo sempre più spazio nel corso delle ultime ore, e che vedrebbe un altro sorprendente rientro a casa di Claudio Ranieri. Si tratta di una squadra a cui è sempre stato legato, e che, vivendo una situazione complicata, sta pensando di chiamare proprio l’esperto tecnico.

Ritorno in pista per il tecnico?

In casa Catanzaro le cose non stanno andando per il verso giusto. La squadra calabrese si trova nei bassi fondi della classifica di Serie B, e non sta riuscendo a reagire. Di conseguenza la posizione di mister Caserta è in forte dubbio.

E nel caso in cui questo venisse esonerato l’idea di chiamare Ranieri in panchina non sarebbe poi così remota. Il 73enne infatti da calciatore ha militato per ben 8 stagioni tra le fila delle Aquile, e per far rialzare la testa al suo vecchio club sarebbe anche disposto ad accettare la panchina.