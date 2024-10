Delio Rossi: «Il Palermo solo perché si chiama Palermo è deputato a vincere i campionati»

L’ex allenatore del Palermo Delio Rossi è stato intervistato da Alessio Alaimo per TMW esprimendosi su tanti temi.

«Inter o Napoli per lo Scudetto? Secondo me è ancora presto. Il nostro campionato dice che prendiamo i migliori giocatori gli ultimi giorni perché non abbiamo soldi. Intanto sono passate tre giornate di campionato. Bisogna aspettare la decima giornata. Ragionando con le figurine direi che l’Inter è la favorita ma il Napoli c’è».

Le squadre rivelazione in A?

“Empoli e Lazio giocano bene. La squadra toscana in funzione dei mezzi che ha è la vera sorpresa”.

Delusione: la Roma?

«La Roma è una squadra costruita male. Lo era per De Rossi che voleva giocare in un’altra maniera. E a maggior ragione lo è per Juric: non ha i giocatori adatti a lui».

Si aspetta interventi sul mercato?

«Se sono intervenuti come a luglio è meglio che non intervengano. Se l’allenatore vuole giocare col 4-3-3, dicono che vogliono dare via Dybala e poi rimane bisogna che si mettano d’accordo».

In B vola il Pisa.

«La B è lunga. Bisogna aspettare. A maggior ragione se non ci sono soldi in B figuriamoci in A».

Il suo ex Palermo non ingrana…

«Mi dispiace perché sono legato a tutte le squadre che ho allenato. Il Palermo solo perché si chiama Palermo è deputato a vincere i campionati».

Il Frosinone ha esonerato Vivarini.

«Di solito le squadre che retrocedono o fanno subito bene o fanno male. O rischiano oppure tornano subito. Mi dispiace per Vivarini: è un buon allenatore».

Mister, torna in pista?

«Mi auguro di si. Non è ancora arrivata la chiamata giusta. Ho avuto qualcosa all’estero e in Italia. Ma deve valerne la pena. Se avessi voluto allenare a tutti i costi mi sarei già buttato alla prima occasione»