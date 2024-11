De Siervo: «Pirateria? Ogni anno danno da 300 milioni. Viviamo senza percezione del reato»

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, nel panel sulla pirateria in scena al Social Football Summit, si è espresso sul tema che continua a compire il calcio italiano e non solo. L’amministratore ha parlato soprattutto dell’impatto della pirateria in termini economici:

«Ogni anno la pirateria arreca un danno di 300 milioni di euro per la Serie A. La cosa che più fa male è che viviamo come se non ci fosse la percezione di questo gesto e tutto questo aiuta il meccanismo criminale che sta dietro questo sistema». Lo ha detto l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, nel panel sulla pirateria in scena al Social Football Summit. L’Italia ha avuto il merito di riscrivere una legge e applicarla. Il percorso intrapreso è quello giusto. Ma bisogna capire che rubare una partita è grave quanto un altro furto, è una questione di percezione sociale».