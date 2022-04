Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli.

Ecco le sue parole:

«Il Bari si è piazzato all’ottavo posto assoluto per presenze di tifosi, è importante portare in alto il Sud per rilanciare tutto il paese. La regola sulla multiproprietà la ritengo ingiusta, perché ci hanno permesso di iscriverci a quattro anni di campionati. Abbiamo investito tanto e portato in B una piazza così importante, poi cambiano le regole in corso d’opera dopo che abbiamo speso tanti soldi, puntiamo all’ammissione del nostro ricorso. Stiamo lavorando e pensando come affrontare al meglio il prossimo campionato, Bari è capace di creare molto interesse. Talenti del Napoli in biancorosso? Possibile valorizzare alcuni calciatori, abbiamo un bel bacino, quindi valuteremo ogni situazione».