Dalla Palermo Football Conference ai grandi colpi di mercato: Facchinetti piazza Gallagher all’Atletico Madrid

Francesco Facchinetti al centro del calciomercato. Tutto vero. Dalla musica agli affari milionari del calcio. L’ex Dj Francesco che faceva ballare generazioni sulle note de La Canzone del Capitano da qualche anno è uno dei principali manager del mondo musicale al fianco di tanti artisti di primo ordine. E da marzo 2023, dalla sua prima partecipazione alla Palermo Football Conference organizzata da Conference403 a La Braciera in Villa, ha messo piede concretamente anche nel calcio.

Dopo la kermesse – che si ripeterà il 7 ottobre sempre a La Braciera In Villa e la cui partecipazione è gratuita previa registrazione attraverso Eventbrite – una cena a Mondello, Trattoria Da Piero, punto di ritrovo ormai consolidato. Tra un polipo e un calice di vino Facchinetti si è ritrovato a dialogare amabilmente con gli operatori di calciomercato più e meno esperti. Direttori sportivi come Giorgio Perinetti e Pantaleo Corvino hanno dato il loro beneplacito al suo ingresso nel calcio apprezzandone entusiasmo travolgente e voglia di imparare. Dopo pochi mesi Facchinetti ha marcato il territorio. Fine ottobre 2023 ha organizzato a Milano l’inaugurazione della sua Ali Sport Management alla presenza di tanti addetti ai lavori, del calcio e della musica. Ali come il pugile che incassa e poi sferra il colpo decisivo, Ali anche come Barat, volto di punta di Epic Sports. Tutto è partito da Palermo, da una presenza più o meno casuale alla Palermo Football Conference. E oggi Francesco Facchinetti ha piazzato Conor Gallagher dal Chelsea all’Atletico Madrid. Se il buongiorno si vede dal mattino la partenza è più che positiva.