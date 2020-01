Notizia shock per tutto il calcio greco, Paok Salonicco e Xanthi rischiano la retrocessione. Secondo quanto riporta “Calcioweb.eu” i due club sono stati accusati di multiproprietà, i due club intanto hanno dovuto pagare un ammenda di 300 mila euro, ma è stata chiesta anche la retrocessione. Nelle prossime ore arriverà il giudizio del Tribunale di Giustizia, il Paok addirittura è campione in carica del campionato e potrebbe addirittura andare in seconda divisione.