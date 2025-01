Dalla 10 della Nazionale… alla Serie D: “Lo faccio solo per la Samb” | Carriera distrutta dagli infortuni

Dopo un lungo calvario dovuto agli infortuni, l’ex numero 10 della nazionale azzurra ha deciso di ripartire dalla Serie D.

No sempre le carriere dei calciatori non vanno come previsto. Sebbene da alcuni di questi ci si aspetti tanto, viste anche le loro qualità tecniche, alle volte le cose non procedono secondo i piani.

In tante circostanze a condizionare la vita calcistica dei giocatori sono gli infortuni, che ne condizionano crescita e sviluppo. Ed è stato proprio questo ciò che è accaduto a questo grande nome.

Il ragazzo in questione infatti è passato dal vestire la maglia numero 10 della nazionale azzurra a giocare in Serie D, alla Samb, squadra che ama da sempre e che vuole portare il più in alto possibile.

Un talento mai sbocciato

C’è stato un breve periodo, indicativamente tra il 2009 e il 2012, dove il calcio italiano pensava di aver trovato un nuovo fuoriclasse. Stiamo parlando di Diego Fabbrini. Cresciuto nelle giovanili dell’Empoli è proprio con il club toscano che muove i suoi primi passi tra i grandi. Le doti sono importanti, tanto da attirare le mire di diversi club, ma anche della nazionale italiana.

Fabbrini infatti prima entra nel giro dell’Under 21, indossando la maglia numero 10, e poi addirittura nel 2012 viene convocato e fa il suo esordio con la nazionale maggiore. Da li in poi però la sua carriera va in declino. Anche a causa dei tanti infortuni patiti il ragazzo non riesce mai più ed esprimersi ad alti livelli, e finisce ben presto nel dimenticatoio.

E’ ripartito dalla Serie D

Dopo un lungo girovagare per l’Italia e l’Europa, a gennaio del 2024 l’ex talentino, ormai 34enne, ha deciso di unirsi dalla Sambenedettese. Ed è stato proprio lo stesso che qualche mese fa ha spiegato della sua grande voglia di portare in alto questa squadra. Di seguito le sue parole riportate da Il Resto del Carlino.

“Lo scorso anno non ci ho pensato neppure cinque minuti per firmare e quest’estate non ho mai avuto dubbi nel restare a San Benedetto. Qui mi trovo bene ed ho con me la famiglia. In Riviera si vive il calcio come a Pisa con grandissima passione. Purtroppo nella passata stagione sono arrivato fuori condizione dopo un periodo di inattività. Oggi non cerco alcun riscatto ma ho solo tanta voglia di giocare per dare una mano alla Samb per vincere più partite possibili”