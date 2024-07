Dal Liverpool di Klopp al… Bologna di Italiano: capolavoro a parametro zero

Il Bologna sogna il colpo da Champions. Sartori prova a pescare dal Liverpool: colpo a parametro zero da urlo

La straordinaria impresa dello scorso anno è il passato, e il Bologna sta per iniziare una stagione che Sartori vuole vivere ancora da protagonista. Il ds ha in mente una rivoluzione tecnica, iniziata con l’addio di Thiago Motta e con l’arrivo di Vincenzo Italiano. Ma fondamentale sarà anche provare a trattenere tanti big, e affiancare a loro altri giocatori importanti.

Italiano ha accettato la sfida e proverà a trattenere tutti i big, con fatica, visto che Calafiori e Zirkzee su tutti sembrano ormai con le valigie in mano direzione Premier League. Nelle casse dei rossoblu in ogni caso entreranno cifre importanti, che potrebbero essere reinvestite sul mercato e puntare ancora alle zone nobili della classifica.

Adesso l’idea di Sartori sarebbe quella di andare su profili di esperienza, che possano dare fiducia a un gruppo sicuramente forte ma non abituato alle partite di livello internazionale. In caso di partenza dei top player del Bologna, Sartori avrebbe già pronti una serie di sostituti autorevoli.

Bologna, occhi sul profilo d’esperienza internazionale

Il prossimo anno il Bologna vorrebbe dunque mantenere un livello alto di tasso tecnico, e consegnare a Italiano una squadra competitiva per non sfigurare in Champions League.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, nella lista della spesa di Sartori sarebbe finito un giocatore del Liverpool in scadenza di contratto nel 2024. Il centrale di difesa, che potrebbe sostituire Calafiori in caso di partenza dell’azzurro, arriverebbe a parametro zero per dare esperienza al reparto.

Matp-Bologna: colpo a zero, ma c’è un nodo

Sarebbe Matip secondo quanto trapelato uno dei nomi più caldi per la difesa del Bologna. I felsinei infatti vorrebbero prendere tempo e cercare di trattenere tutti i big, ma in caso di partenza di Calafiori il reparto difensivo sarebbe messo a dura prova da un’assenza così pesante.

Ecco perché oltre a Diomandé che rimane nella lista di Sartori, adesso anche lo svincolato Matip potrebbe approdare in Emilia Romagna. L’unico ostacolo, con i rossoblu che potrebbero offrire al giocatore un palcoscenico importante come la Champions League, sarebbe l’ingaggio. Il tetto del Bologna infatti è di 2 milioni di euro, cifra percepita al momento da Orsolini. In caso di approdo in Serie A dunque Matip dovrebbe essere disposto a trattare un ingaggio molto inferiore di quello percepito a Liverpool.