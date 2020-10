Il Bisceglia in pochi giorni ha costruito la squadra per il campionato di Serie C. Le difficoltà per la società sono state diverse visto che l’ammissione alla terza serie è avvenuta un po’ in ritardo, ma questo non ha fermato la società, che è ancora attiva sul mercato e lo annuncia il vice presidente Vito D’Addato, che è intervenuto ai microfoni di “Antenna Sud”.

«Per noi che siamo un po’ in ritardo non ci potevano capitare partite peggiori all’inizio, con la Turris che ha mantenuto gran parte della squadra dello scorso anno e il Foggia che comunque ha un’ossatura che già si conosce. Sapevamo che le prime due giornate sarebbero state un po’ toste, ma il secondo tempo per noi è stato incoraggiante contro la Turris».





«Abbiamo provato ad accontentare il mister in base a quelle che sono le nostre possibilità, dobbiamo assolutamente rispettare il budget e – continua D’Addato – mantenere la categoria. Svincolati? Sicuramente arriverà un centrale difensivo di esperienza e un’altra pedina in difesa, un under che ha già giocato parecchie partite in Serie C».