Il gioco delle parti è iniziato. Nelle ultime ore, Raffaello Follieri è tornato a parlare e lo ha fatto ribadendo tutto il proprio interesse per l’acquisto del Catania Calcio. Attraverso una nota ufficiale, la Follieri Capital Ltd ha infatti comunicato che la società è pronta a fornire le credenziali di evidenza fondi richiesta per l’inizio della due diligence e della trattativa formale per l’acquisizione del Calcio Catania SpA e poter velocemente arrivare alla Firma di un preliminare di acquisto (CLICCA QUI per leggere il comunicato). Sessanta milioni tra debiti e investimenti, con l’ennesima promessa di invio di un’evidenza fondi, che però non è la prima: tanto che viene da chiedersi perché in queste settimane, quasi un mese, non siano state ancora fornite le stesse. In ogni caso, quella della sottoscrizione di un contratto preliminare d’acquisto è storia nota nel palermitano, visto che il club rosanero, poi fallito, arrivò fino a quel punto prima di salutare la possibilità di cedere le quote allo stesso Follieri. Stando a quanto si legge su “Il Catanista.eu”, a Catania non s è ancora giunti a quella fase, ma dopo i trascorsi a Foggia e Palermo meglio la via di San Tommaso, anche perché il destino del Catania è cosa preziosa. Quindi, a che gioco si sta giocando? Nei prossimi giorni si verrà svelata anche la portata dell’interessamento della nuova cordata, e allora si scoprirà se qualcuno sta giocando sul prezzo della trattativa, se si caldeggia per uno degli interessati, e vedremo anche, visto che il 7 gennaio è sempre più vicino, se la vicenda Meridi avrà e in quale misura ripercussioni sul futuro del Catania. Il gioco delle parti è iniziato. Gioco: ma quale gioco? A che gioco, sì, a che gioco si sta giocando?