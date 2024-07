Da Bari: “Incontro Longo-De Laurentiis dai toni accesi: tecnico insoddisfatto del mercato”

E’ già alta tensione a Bari tra Longo e Luigi De Laurentiis. Come riporta “Pianetabari”, infatti, tra i due ci sarebbe stato un incontro dai toni accesi per via del mercato insoddisfacente.

Longo ha ribadito la necessità di accelerare sul mercato, vista la situazione precaria con cui è costretto a lavorare in questi giorni. Le garanzie richieste in sede di conferenza stampa di presentazione sembrano esser venute meno, per cui monta una legittima insoddisfazione sul modo in cui si è condotto finora il mercato.

Un discorso spiegato in temi franchi a De Laurentiis, che comunque ha rassicurato l’ex Frosinone che tutti i rinforzi arriveranno entro fine mese. Nessun mal di pancia, dunque, o aut aut, come vociferato in giro tra i tifosi. Longo è estremamente contento di aver intrapreso questa avventura, ma (ripetiamo) si aspettava legittimamente un altro tipo di strategie. L’ipotesi di fantomatiche dimissioni non è mai stata presa in considerazione. Tocca però a Luigi De Laurentiis dare adesso un segnale e venire incontro al suo allenatore.