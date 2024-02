Crystal Palace, Hodgson lascia dopo il malore: «Deciso di farmi da parte» (FOTO)

Dopo il malore accusato in allenamento, Roy Hodgson ha deciso di sollevare il Crystal Palace da ogni impegno presentando le dimissioni. Di seguito il post del club e le dimissioni del tecnico:

“Questo club è molto speciale e significa molto per me e ha avuto un ruolo importante nella mia vita calcistica. Mi sono goduto appieno il tempo trascorso qui in sei stagioni, poiché mi ha dato la possibilità di lavorare con giocatori e staff di alto livello facendo ciò che amo ogni giorno”. Inizia così il commosso saluto di Hodgson alla sua gente. “Capisco che, date le circostanze recenti, potrebbe essere prudente in questo momento per il club pianificare in anticipo, e quindi ho preso la decisione di farmi da parte in modo che il club possa portare avanti i propri piani per un nuovo allenatore, come previsto”.

Roy Hodgson has stepped down from his post as first-team manager. We thank Roy for his outstanding service, in which he managed 200 games across six seasons. — Crystal Palace F.C. (@CPFC) February 19, 2024

Roy Hodgson, he’s one of our own ❤️💙 pic.twitter.com/jQrTrcFjOK — Crystal Palace F.C. (@CPFC) February 19, 2024