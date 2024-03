Crotone rimontato dal Giugliano, Baldini: «Inutile scusarsi, abbiamo fatto una figura di me***»

Partenza da dimenticare per Silvio Baldini sulla panchina del Crotone. Dopo aver perso in rimonta per 2 a 1 nella gara di esordio, ieri la formazione calabrese è stata sconfitta anche in casa per 2 a 3 dal Giugliano nonostante il primo tempo concluso sul doppio vantaggio. Nella conferenza stampa post-partita il tecnico ex Palermo ha rilasciato le seguenti parole, raccolte da Ilcrotonese.it:

«Abbiamo fatto una figura di merda: È inutile dire chiedo scusa, sono cagate. Bisogna svegliarsi, bisogna capire che quando giochi hai una maglia, e quella maglia ha una storia dei colori ha delle persone che soffrono. E stasera quelli che soffriranno di più sono quelli che vogliono bene al Crotone. Ci manca la fame, ci manca l’attenzione. Abbiamo preso un gol su punizione, con un pallone passato in mezzo e con un tiro neppure tanto forte, perché non c’era lo spirito, la cattiveria di andare a prendere quel pallone. Sul calcio d’angolo ho visto che eravamo passivi.

Abbiamo fatto un gran primo tempo, ma nel secondo ci siamo squagliati, mentre loro palleggiavano senza difficoltà. Dispiace perché sono bravi ragazzi, se c’erano teste di c.. io mi prendevo la macchina e me ne andavo a casa perché non voglio consumare la mia vita in modo banale. Invece la società mi ha messo tutto a disposizione e per questo io non mollo di un centimetro. Però bisogna svegliarsi. Si esce da questo impasse stando zitti, dimostrando di avere gli attributi e dire: sono professionista e il mister mi chiede di fare queste cose e le devo fare per bene senza paura e remore. Ora bisogna stare zitti e pedalare».