Crotone, Baldini rivela: «I ragazzi mi hanno detto che facevano fatica a seguirmi»

Si è conclusa dopo un solo mese l’avventura di Silvio Baldini al Crotone.

L’ex rosanero, infatti si è dimesso dalla panchina dei calabresi e ai microfoni di “Esperia Tv, ha rivelato:

«Mi spiace perché c’erano molte aspettative e avevo fiducia sul raggiungimento del traguardo – ha raccontato Baldini -. Purtroppo i segnali sono andati in un’altra direzione e le prestazioni non sono sono state all’altezza. E quando mercoledì al termine dell’allenamento Gomez e Loiacono sono venuti da me dicendomi che facevano fatica a seguirmi, ho capito che fosse arrivato il momento di fare un passo indietro. Ringrazio per la stima e l’affetto della società e dei tifosi, dispiace perchè pensavo che ci fossero le condizioni per portare avanti il progetto. Loro hanno avuto l’onestà di dirmi questa cosa e siccome io non voglio essere un problema, ho preferito farmi da parte».