Leo Criaco, vice allenatore dell’FC Messina ed ex Avellino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Radio Punto Nuovo” soffermandosi sulla sfida degli irpini contro il Palermo.

Ecco quanto riportato da "Tuttoavellino.it":





«E’ una partita che non c’entra con la Serie C, peccato che non c’è il pubblico, sarebbe stata una giornata stupenda. Il Palermo ha i mezzi per far bene in campionato, ha un grande allenatore, che sa come si vince, ma questo è un campionato durissimo. Il Palermo sta avendo delle difficoltà, è stata in emergenza Covid a novembre, ora sta recuperando continuità. E’ una squadra che lotterà per la zona playoff e dirà la sua fino alla fine. Anche loro hanno cominciato un percorso nuovo come l’Avellino. Sarà una bella partita. Ai playoff è determinante come ci arrivi, dalla condizione fisica a quella psicologica. Braglia sa come si vince, quindi sa come far arrivare la squadra al meglio per la post-season. L’Avellino ha le armi per fare dei grandi playoff. La mia speranza è che quando si giocherà, ci sia anche il pubblico».