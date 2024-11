Cremonese-Pisa, Corini: «Loro hanno fatto una gara gagliarda, noi potevamo fare meglio»

Al termine di Cremonese-Pisa, match della dodicesima giornata di Serie B vinto 3 a 1 dai nerazzurri, il tecnico dei grigiorossi, Eugenio Corini, ha parlato in conferenza stampa. Di seguito un estratto delle sue parole riprese da Cuoregrigiorosso.com:

Già intorno al 75′ buona parte del pubblico ha lasciato lo Zini. La Cremonese sembrava sfiduciata già a inizio secondo tempo. Peccato, perché c’era stata una buona reazione dopo il primo svantaggio.

«Il rammarico più grande è proprio il fatto di non aver avuto l’energia per combattere fino alla fine. Non c’è stata l’inerzia giusta, qualcosa poteva succedere se mettevamo più convinzione. In poche parole, non è stata una reazione abbastanza adeguata per riaprire la partita. Resta anche il rammarico di aver preso gol a 30 secondi dalla fine del primo tempo, poco prima avevamo anche avuto l’occasione per andare noi sul 2-1. Se andavamo sull’1-1 all’intervallo, magari accadeva come a Modena, quando avevamo recuperato il risultato e potevamo anche vincere. Oggi non è stato così contro un avversario che sta facendo molto bene e anche oggi l’ha dimostrato».

Pisa superiore oggi, poco da dire. Una squadra organizzata, che gioca un calcio veloce. Nel secondo tempo, da parte della Cremonese, neanche un tiro in porta.

«Abbiamo avuto situazioni potenziali per segnare soprattutto nel primo tempo. Avevamo creato le premesse per fare gol, ma sono mancate le energie e una giusta convinzione. Difensivamente il Pisa ha valori di un certo livello, ma noi abbiamo la qualità per fare molto meglio rispetto a oggi. Loro hanno fatto una gara gagliarda, e ripeto: potevamo per fare meglio».