Cosenza, Rizzo Pinna: «Paragone con Miccoli? Sarebbe bello fare anche solo metà della sua carriera»

Il nuovo centrocampista del Cosenza, Andrea Rizzo Pinna, si è presentato oggi, martedì 9 luglio, in conferenza stampa. L’ex giocatore del Palermo ha parlato anche delle sue emozioni di giocare in cadetteria. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni riprese da TifoCosenza.it: «Non vedo l’ora di confrontarmi con la Serie B, una categoria che ho sempre seguito. A Lucca nell’ultimo anno mi sono espresso bene sia sulla trequarti sia come esterno a sinistra alto. Il paragone con Miccoli? Sì come posizione diciamo che ricorda la sua, sarebbe bello fare anche solo metà della sua carriera. Quanto alla prossima stagione, vogliamo sicuramente fare il meglio possibile, lavorando giorno dopo giorno. Il direttore mi ha detto che questo deve essere un punto di partenza per me e questa è una cosa che mi ha fatto una grande impressione. Sono parole importante le sue nelle quali credo anch’io. Spero di dimostrare presto le mie qualità sul campo».

