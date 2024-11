Corriere dello Sport: “Sprofondo City, quarto ko di fila”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si sofferma sul ko del Manchester City.

Il Manchester City attraversa un periodo complicato, segnato da quattro sconfitte consecutive, evento inedito sotto la guida di Pep Guardiola. Dopo le recenti battute d’arresto contro Bournemouth e Brighton in Premier League, nonostante il vantaggio iniziale firmato da Erling Haaland, i Citizens sono stati rimontati con i gol decisivi di Joao Pedro e Matt O’Riley. Guardiola non nasconde la sua preoccupazione, sottolineando come la squadra attualmente fatichi a mantenere l’intensità per tutti i 90 minuti.

Nel frattempo, il Liverpool ne approfitta per consolidare il proprio primato in classifica. Con un vantaggio di cinque punti sul City, i Reds continuano la loro corsa grazie alle reti di Darwin Nuñez e Mohamed Salah contro l’Aston Villa. Sul fronte Manchester United, Ruud Van Nistelrooy si appresta a salutare la squadra nella sfida contro il Leicester, prima dell’arrivo del nuovo allenatore, Ruben Amorim.