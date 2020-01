L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si è soffermata sulle trattative di mercato di Serie A. La Spal ha strappato il sì del Torino per il doppio colpo, Kevin Bonifazi (23) per la difesa e Iago Falque (30) per l’attacco. Per il primo, il club di Ferrara ha presentato un’offerta da 12 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo, mentre per lo spagnolo si sta pensando ad un prestito, anche se in questo caso c’è ancora da raggiungere l’intesa definitiva col giocatore, limando gli ultimi dettagli. Nel mezzo….. però, c’è la Fiorentina. Sia chiaro, in questo momento i viola per il difensore scattano da dietro, ma il momento di riflessione continuerà, almeno fin quando la firma del giocatore non sancirà il suo ritorno in Emilia. I viola, intanto hanno ceduto Pedro (22) al Flamengo in prestito oneroso (2 milioni subito) più 14 fissati per il diritto di riscatto: a dicembre il club rumbro-negro deciderà se esercitare la priorità acquisita, coi viola che comunque si sono assicurati la possibilità di riacquisto. Già da ieri sera, la dirigenza ha sferrato l’assalto ad Alfred Duncan (26) del Sassuolo: si lavora per strappare un prestito oneroso con diritto di riscatto. In questo momento nel mirino per giugno non c’è Sofyane Amrabat (23) oggi al Verona, resta invece Soualiho Meité (25) del Torino, seppur distaccato. Il Sassuolo, invece, si inserisce di nuovo nella corsa per Gianluca Caprari (26), pur ritenendo incedibile Gregoire Defrel (29). Il Lecce, intanto, ancora a caccia di un centrocampista, ha in mano l’accordo con l’ex Palermo Afriyie Acquah (29), vecchia conoscenza del calcio italiano, passato la scorsa estate in Turchia allo Yeni Malatyasport. Nell’operazione potrebbe anche rientrare il prestito di Giannelli Imbula (28). In difesa, il pressing su Koffi Djidji (27) del Torino resta concreto, così come quello per Riccardo Saponara (28) con la Fiorentina proprietaria del cartellino, dal momento in cui il Genoa ha praticamente già libe

rato il giocatore. In uscita Romario Benzar (29) potrebbe fi nire in B, al Perugia, mentre la Lega Pro attende Radoslav Tsonev (25), col Potenza in pole position, e Edgaras Dubickas (22), cercato dal Gubbio. A Brescia, ieri, si è presentato Simon Skrabb (24): «Ho sempre avuto la certezza di fi rmare per il Brescia. Sono un trequartista»

La Sampdoria, intanto, ha ceduto Jaison Murillo (27) al Celta Vigo: se ne va in prestito con diritto di riscatto fi ssato a 16 milioni. Adesso le attenzioni del club di Claudio Ranieri possono tornare a concentrarsi su Lorenzo Tonelli (29), che dal Napoli dovrebbe tornare nelle prossime ore nella Genova blucerchiata.