Corriere dello Sport: “Sorpresa Appuah. Le probabili formazioni di Palermo-Modena”

Oggi pomeriggio, alle ore 15, il Palermo scenderà in campo contro la Juve Stabia allo stadio “Renzo Barbera” per una sfida fondamentale in chiave classifica. La partita, valida per il campionato di Serie B, sarà trasmessa in diretta su DAZN. L’arbitro designato è Massimi di Termoli, coadiuvato dagli assistenti Passeri e Regattieri. Al VAR ci saranno Baroni e Marcenaro. Di seguito, le formazioni annunciate e i dettagli tecnici, come riportato dal Corriere dello Sport.

Le probabili formazioni

Palermo (3-5-2)

Allenatore: Alessio Dionisi

Portiere: 46 Sirigu

Difesa: 4 Baniya, 43 Nikolaou, 32 Ceccaroni

Centrocampo: 27 Pierozzi, 8 Segre, 6 Gomes, 10 Ranocchia, 3 Lund

Attacco: 9 Brunori, 21 Le Douaron

A disposizione: 1 Desplanches, 63 Cutrona, 18 Nedelcearu, 23 Diakitè, 29 Peda, 14 Vasic, 26 Verre, 28 Blin, 30 Saric, 17 Di Francesco, 19 Appuah, 20 Henry

Indisponibili: Gomis, Di Bartolo, Di Mariano, Insigne

Diffidati: Ceccaroni, Segre

Ultime novità: Appuah potrebbe essere schierato sulla sinistra al posto di Lund. Dionisi valuta Verre come alternativa a Ranocchia, mentre Pierozzi sembra favorito su Diakitè. Grande ritorno per Blin, dopo un’assenza di quattro mesi.

Juve Stabia (3-5-2)

Allenatore: Nazareno Tarantino (Pagliuca squalificato)

Portiere: 20 Thiam

Difesa: 6 Bellich, 24 Varnier, 23 Folino

Centrocampo: 29 Pierobon, 10 Fortini, 55 Leone, 8 Buglio, 15 Floriani

Attacco: 9 Adorante, 27 Candellone

A disposizione: 1 Matosevic, 4 Ruggero, 2 Quaranta, 3 Rocchetti, 13 Baldi, 7 Zuccon, 14 Meli, 98 Mosti, 37 Maistro, 18 Sgarbi, 11 Piscopo, 17 Morachioli

Indisponibili: Andreoni, Di Marco, Zuccon

Diffidati: Folino, Candellone, Adorante

Squalificati: Pagliuca, Gerbo

Ultime novità: Mosti ha recuperato e potrebbe essere convocato. Piscopo e Maistro insidiano Pierobon per una maglia da titolare.

La sfida mette di fronte due squadre alla ricerca di continuità. Come riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Palermo di Dionisi punta a superare il tabù delle due vittorie consecutive, mentre la Juve Stabia, affidata al vice Tarantino per via della squalifica di Pagliuca, si affida alla forza del gruppo e all’entusiasmo del proprio progetto