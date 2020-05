L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Antonio Decaro, sindaco di Bari: «Per la serie C si faranno i playoff decretando la quarta squadra da promuovere sul campo, non a tavolino. Criterio della media punti? Soluzione bizzarra rispetto alle linee guida dell’Uefa. Credo che debba intervenire il Consiglio federale. E’ assurdo un algoritmo matematico che decide chi andrà in Serie B».