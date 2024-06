Corriere dello Sport: “Salernitana, Iervolino a oltranza. E Petrachi resiste”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul futuro della Salernitana.

Martedì la Salernitana dovrebbe annunciare il nome del nuovo direttore sportivo. Rispetto alla data fatta filtrare in un primo momento (entro il 10 giugno) ci sarebbe lo slittamento di un giorno. Oggi nuovo colloquio telefonico con Petrachi, con il quale non c’è alcuna rottura. Il dirigente salentino nei giorni scorsi è stato a Salerno, si è incontrato con i dirigenti granata all’Hotel Mediterranea, poi ha pranzato in un ristorante nei pressi. Ma Petrachi non è l’unico nome per il ruolo di direttore sportivo. C’è anche quello di Rocco Maiorino, ex Milan, profilo sicuramente diverso.

E c’è anche un terzo nome, esperto e di spessore, che fin qui non è ancora venuto fuori. La Salernitana sa bene che questa scelta può rivelarsi decisiva (stiamo parlando del numero due del club) e intende valutarla bene fino all’ultimo. Iervolino e Milan hanno già in mente (lo hanno incontrato ed hanno acquisito la sua disponibilità) il possibile nuovo allenatore, che sottoporranno al futuro ds, a cui ovviamente spetterà la decisione finale. Per quanto riguarda il ds la questione non sarebbe economica né legata alla durata del contratto.

BRERA HOLDINGS. E neppure legata ai possibili sviluppi societari. Ha trovato, infatti, conferma la notizia secondo la quale l’ad Maurizio Milan sarebbe comunque l’uomo di punta della Salernitana in caso di cessione del club. Tutto, dunque, viene condiviso e per questo si parla di continuità del progetto. Peraltro, voci di dentro bene informate riferiscono che al momento è molto più probabile che Iervolino resti, indicando persino una percentuale del 60%. La trattativa con Brera Holdings è andata avanti fin qui con estrema serietà e il Fondo americano si è rivolto a un autorevole advisor. I contatti tra Milan e Pierre Galoppi, Ceo di Brera Holdings, sono quotidiani. L’elemento da non trascurare è che questo Fondo è quotato in Borsa e ciò spiega il silenzio di queste settimane. «Stanno provando a rilevare la Salernitana», ci rivela la fonte. Iervolino, però, ha ritrovato entusiasmo ed è dentro il progetto granata, animato da voglia di riscatto. La famosa deadline, inoltre, non è in questo fine settimana, ma sarebbe a metà mese. Tuttavia, tra l’eventuale signing, cioè l’accordo d’investimento, ed il closing, ovvero l’atto notarile di cessione delle quote, di solito passano due settimane o anche un mese.

CONTINUITA’. E allora nel frattempo resterebbe tutto sospeso? Niente affatto. La Salernitana darà concretezza al suo progetto, con Iervolino o con Brera Holdings. E comunque individuerà il direttore sportivo e sceglierà l’allenatore a breve. Si torna a parlare di Pippo Inzaghi (cercato dal Pisa) e Alberto Aquilani. È utile ribadire che l’ad Milan, manager di indiscutibile esperienza, è l’anello di congiunzione dell’eventuale operazione. C’è da mettere mano all’organico, bisogna cedere molti giocatori, prenderne altri. E di tutto ciò Iervolino e Milan sono consapevoli. Ma l’attesa sembra davvero finita. Tempo 48 ore e dovremmo sapere tutto. Lunedì è il giorno cruciale.