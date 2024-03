Corriere dello Sport: “Palermo verso il Pisa. Corini prova il 3-4-2-1”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo che si prepara alla gara contro il Pisa.

A Torretta, dove il Lommel ha svolto nel pomeriggio il primo allenamento dopo l’arrivo a Palermo, i rosanero ieri hanno sostenuto una seduta mattutina. E hanno effettuato delle esercitazioni nell’ambito delle quali Corini ha provato anche il 3-4-2-1. Differenziato in campo per Diakité. Oltre a Lucioni, out anche Ranocchia e Insigne.