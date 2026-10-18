Corriere dello Sport: “Il Palermo detta legge. Modesto Ko”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
mantova palermo 26-27 (10)

Il Palermo continua a correre e consolida il primato in Serie B. La vittoria per 2-0 sul campo del Mantova, arrivata grazie alle reti di Segre e Hernani, rappresenta un altro segnale importante della crescita della formazione di Filippo Inzaghi. I rosanero conquistano il terzo successo consecutivo, il sesto nelle prime sette giornate, portandosi a cinque punti di vantaggio sui virgiliani.

Come racconta Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, il Palermo ha costruito il successo soprattutto nell’ultima mezz’ora, mostrando personalità e capacità di reagire alle difficoltà. Una prova di carattere contro un Mantova fino a quel momento imbattuto, capace di mettere in difficoltà gli uomini di Inzaghi soprattutto nella prima frazione.


Il primo vero pericolo arriva alla mezz’ora, quando Bragantini avvia un’azione conclusa dal colpo di testa di Tomasevic, sul quale interviene Perin. Poco dopo è Ruocco a sprecare una grande occasione da distanza ravvicinata. Il Palermo fatica inizialmente a trovare continuità, ma cresce con il passare dei minuti e, prima dell’intervallo, costringe Bardi a un intervento decisivo sulla conclusione di Johnsen.

Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport sottolinea come la ripresa abbia mostrato la versione migliore della squadra rosanero. Il vantaggio nasce da una ripartenza: Palumbo conclude verso la porta, Bardi respinge e Segre si fa trovare pronto per ribadire in rete. Il gol cambia l’inerzia dell’incontro e permette al Palermo di prendere progressivamente il controllo della partita.

Determinante anche il contributo della panchina. Come evidenzia Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, Hernani impiega appena dieci minuti dal suo ingresso per trovare la rete del raddoppio, sfruttando una distrazione di Cajazzo e chiudendo definitivamente i conti.

Una dinamica che ricorda quanto accaduto a Empoli, con il Palermo capace di crescere nella seconda parte della gara e trasformare la propria superiorità in gol. La continuità dei risultati diventa così uno degli aspetti più significativi dell’avvio di stagione.

Secondo l’analisi di Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, il successo del Martelli assume un valore particolare perché arrivato in uno scontro diretto contro una delle squadre più competitive di questo inizio di campionato. Il vantaggio di cinque punti invita a guardare con fiducia alla classifica, anche se la stagione è ancora lunga. Per Inzaghi, intanto, arrivano nuove conferme sulla solidità e sulla personalità di un Palermo che non vuole fermarsi.

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