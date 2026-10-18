Palermo, Perin festeggia sui social: «Rientro, clean e 3 punti!». La carica dei compagni, Bani scherza: «Hai più dribbling di Johnsen»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
palermo sampdoria 3-1 (69) perin

Il Palermo festeggia il successo per 2-0 sul campo del Mantova e anche Mattia Perin condivide la propria soddisfazione sui social. Il portiere rosanero, protagonista del successo al Martelli, ha pubblicato su Instagram un post accompagnato da una frase che racchiude tutta la sua gioia: «Rientro, clean e 3 punti! 🩷🖤».

Il messaggio ha subito raccolto le reazioni dei compagni di squadra. Gabriel Strefezza ha commentato con due emoji del fuoco, mentre Tommaso Cassandro ha risposto con un cuore rosa e un’emoji sorridente con gli occhi a cuore. Entusiasta anche Antonio Palumbo, che ha scritto «Vitamiiii 🔥», mentre il profilo ufficiale del Palermo ha lasciato un «Amunì 🔥».


Tra i commenti spicca soprattutto quello del capitano Mattia Bani, che ha scherzato con il compagno scrivendo: «Hai più dribbling di @dennisjohnsen17», facendo riferimento all’attaccante norvegese. Un siparietto che testimonia il clima positivo all’interno dello spogliatoio rosanero dopo la vittoria in trasferta.

Per Perin, dunque, una giornata da ricordare: ritorno in campo, porta inviolata e tre punti fondamentali per il Palermo di Filippo Inzaghi, che continua la propria marcia in vetta alla classifica.

 

 

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