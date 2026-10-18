Corriere dello Sport: “Mantova-Palermo 0-2. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
mantova palermo 26-27 (11)

Il Palermo espugna il Martelli battendo 2-0 il Mantova grazie alle reti di Segre e Hernani. Nelle pagelle del Corriere dello Sport, la formazione di Filippo Inzaghi conquista voti positivi soprattutto tra centrocampo e difesa, mentre l’unica insufficienza rosanero riguarda Pohjanpalo.

Secondo le valutazioni del Corriere dello Sport, i migliori del Palermo sono Perin, Ceccaroni, Segre, Palumbo e Hernani, tutti premiati con un 7. Il portiere torna tra i pali mantenendo la porta inviolata, mentre Segre e Hernani risultano decisivi con i due gol che indirizzano e chiudono la partita. Buona anche la prova di Ranocchia, Augello e Vavassori, tutti valutati 6,5.


Il Corriere dello Sport assegna invece 6 a Cassandro, Bani e Johnsen, così come ai subentrati Estevez, Gabrielloni, Mazzitelli e Peda. Il voto più basso tra i rosanero è quello di Pohjanpalo, fermo a 5. Promosso anche Filippo Inzaghi, che riceve un 7 per la vittoria ottenuta in trasferta.

Sul fronte Mantova, il Corriere dello Sport premia Bardi con un 7, il voto più alto dei biancorossi. Positivi anche Cella e Kouda, entrambi da 6,5, mentre Tomasevic e Cajazzo ricevono un 5. Per il tecnico Francesco Modesto arriva un 5,5.

Le pagelle del Palermo

Perin 7; Cassandro 6, Bani 6, Ceccaroni 7, Augello 6,5; Ranocchia 6,5 (Estevez 6), Segre 7 (Peda 6); Vavassori 6,5, Palumbo 7 (Mazzitelli 6), Johnsen 6 (Hernani 7); Pohjanpalo 5 (Gabrielloni 6). Allenatore: Inzaghi 7.

Le pagelle del Mantova

Bardi 7; Tomasevic 5, Cella 6,5, Castellini 6; Del Lungo 5,5 (Longonda 6), Trimboli 5,5, Kouda 6,5 (Cajazzo 5), Benaissa 5,5; Bragantini 6, Ruocco 5,5 (Gliozzi 5,5), Ilie 5,5 (Ignacchiti 5,5). Allenatore: Modesto 5,5.

Arbitro: Zufferli di Udine 6.

Marcatori: Segre al 17′ st, Hernani al 41′ st.

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