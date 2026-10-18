Palermo, Inzaghi lancia l’OPA sulla Serie B. Rosanero spietati a Mantova, fuga da record

Il Palermo manda un segnale fortissimo al campionato. La vittoria per 2-0 sul campo del Mantova, nel primo scontro diretto stagionale tra le prime due della classifica, certifica la forza della squadra di Filippo Inzaghi, sempre più sola al comando della Serie B con 19 punti e cinque lunghezze di vantaggio sui virgiliani.

Come sottolinea Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, l’immagine simbolo della serata è lo scatto di Inzaghi per abbracciare Hernani dopo il secondo gol. Un’esultanza che ricorda i tempi in cui l’attuale tecnico rosanero decideva le partite da attaccante.





Palermo cinico e spietato: il Mantova resta a -5

Il successo del Martelli porta la firma di una squadra capace di soffrire e colpire nei momenti decisivi. Il Mantova di Modesto aveva iniziato con grande determinazione, creando occasioni importanti per indirizzare la partita.

Come evidenzia Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, prima la straordinaria parata di Perin su Kouda e poi gli incredibili errori sotto porta di Ruocco hanno impedito ai padroni di casa di concretizzare la propria superiorità iniziale.

Il Palermo, invece, ha saputo aspettare il momento giusto, mostrando cinismo e maturità. Il ritorno al gol di Segre, alla diciannovesima rete in maglia rosanero, rappresenta un’ulteriore nota positiva. Il centrocampista è anche il decimo marcatore stagionale della squadra.

Per Calzone, sul Corriere dello Sport, la sconfitta non ridimensiona il Mantova, ma esalta soprattutto la capolista. Davanti a circa mille tifosi rosanero, il Palermo ha confermato la propria candidatura alla promozione, pur con un campionato ancora lungo.

Benevento, la crescita di Floro Flores e il rimpianto Vicenza

L’analisi si sposta poi sul Benevento, fermato sul 2-2 dal Vicenza dopo essere stato avanti di due reti.

La squadra di Antonio Floro Flores ha mostrato importanti progressi rispetto alle difficoltà iniziali. Le sconfitte contro Modena e Ascoli hanno spinto il tecnico a correggere l’atteggiamento del gruppo, trovando maggiore equilibrio e solidità.

I giallorossi hanno sfiorato la quarta vittoria consecutiva, ma il gol di Corazza ha riaperto la partita e il successivo calo fisico ha favorito la rimonta vicentina.

Il rammarico resta per una gara che il Benevento avrebbe potuto chiudere, ma che ha finito per trasformarsi in un pareggio amaro.

Cremonese, la sconfitta di Pisa pesa sulla classifica

Spazio anche alla Cremonese, battuta sul campo del Pisa dopo una partita ricca di emozioni.

I grigiorossi di Fabio Pecchia erano riusciti a rispondere al gol iniziale di Tramoni grazie a Berti, ma hanno poi dovuto arrendersi alle reti di Moreo e Marras.

Come osserva Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, la sconfitta rende ancora più pesanti i tre pareggi precedenti e allontana dalla vetta una delle formazioni indicate tra le favorite del campionato.

Il Pisa di Paolo Bianco, invece, sale al terzo posto e conferma le proprie ambizioni.

Il giudizio sulla Cremonese resta comunque aperto: la stagione è ancora lunga e non è il momento di emettere sentenze definitive.

Intanto, però, il messaggio più forte arriva dal Palermo: Inzaghi ha vinto il primo scontro diretto e i rosanero hanno già iniziato la fuga.