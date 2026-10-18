Serie B, oggi si chiude la 7ª giornata: Palermo in fuga a +5, Pisa terzo. Programma e classifica aggiornata

La settima giornata di Serie B si prepara a vivere gli ultimi tre incontri. Dopo un sabato ricco di risultati importanti, oggi, domenica 18 ottobre, si torna in campo con Juve Stabia-Südtirol, Cesena-Avellino e Sampdoria-Arezzo.

A dominare la scena è il Palermo di Filippo Inzaghi, che grazie al successo per 2-0 sul campo del Mantova ha consolidato il primato, salendo a quota 19 punti e portando a cinque lunghezze il vantaggio proprio sui lombardi.





Palermo in fuga, Pisa sul podio

La vittoria del Palermo al Martelli rappresenta il risultato più significativo del turno. I rosanero hanno conquistato il sesto successo in sette giornate, confermandosi imbattuti e aumentando il distacco dalle inseguitrici.

Alle spalle del Mantova, secondo con 14 punti, sale il Pisa, che ha battuto la Cremonese per 3-1 e raggiunto il Modena a quota 13. I nerazzurri occupano la terza posizione grazie alla migliore differenza reti.

Il Modena, invece, è stato sconfitto per 2-1 dalla Carrarese, mentre l’Ascoli non è andato oltre l’1-1 contro l’Empoli. Pareggio anche per il Benevento, raggiunto sul 2-2 dal Vicenza dopo essere stato avanti di due reti.

Successo esterno della Virtus Entella, che ha superato il Padova per 2-1. L’anticipo del venerdì tra Hellas Verona e Catanzaro si era concluso sul 2-2.

Serie B, le tre partite di oggi

Il programma domenicale si aprirà alle ore 15 con Juve Stabia-Südtirol. Gli altoatesini, attualmente quinti con 12 punti, hanno l’opportunità di raggiungere il Mantova al secondo posto.

Alle 17:15 sarà la volta di Cesena-Avellino, confronto tra due formazioni che cercano punti importanti per migliorare la propria posizione in classifica.

A chiudere la settima giornata, alle 19:30, sarà Sampdoria-Arezzo. I blucerchiati, fermi a quattro punti, cercano un risultato positivo per risalire dalla zona bassa della graduatoria.

Serie B, risultati e programma della 7ª giornata

Partita Risultato / Orario Hellas Verona-Catanzaro 2-2 Ascoli-Empoli 1-1 Benevento-L.R. Vicenza 2-2 Carrarese-Modena 2-1 Mantova-Palermo 0-2 Padova-Virtus Entella 1-2 Pisa-Cremonese 3-1 Juve Stabia-Südtirol Oggi, 15:00 Cesena-Avellino Oggi, 17:15 Sampdoria-Arezzo Oggi, 19:30

Serie B, la classifica aggiornata

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS 1 Palermo 19 7 6 1 0 16 7 2 Mantova 14 7 4 2 1 13 8 3 Pisa 13 7 4 1 2 14 9 4 Modena 13 7 4 1 2 12 8 5 Südtirol 12 6 3 3 0 9 3 6 Ascoli 12 7 3 3 1 8 5 7 Benevento 11 7 3 2 2 10 7 8 Avellino 10 6 3 1 2 11 7 9 Virtus Entella 9 7 2 3 2 10 8 10 Hellas Verona 8 7 2 2 3 14 12 11 Cesena 7 6 1 4 1 7 8 12 Arezzo 7 6 2 1 3 6 13 13 Carrarese 7 7 2 1 4 6 7 14 Empoli 7 7 2 1 4 7 11 15 Padova 7 7 2 1 4 6 10 16 Cremonese 6 7 1 3 3 6 10 17 L.R. Vicenza 6 7 1 3 3 9 15 18 Sampdoria 4 6 1 1 4 6 13 19 Catanzaro 4 7 1 1 5 8 14 20 Juve Stabia (-4) 2 6 1 3 2 5 8

Classifica aggiornata prima delle tre partite di domenica 18 ottobre. La Juve Stabia sconta quattro punti di penalizzazione.

Palermo già sicuro del primo posto

Indipendentemente dai risultati delle ultime tre gare, il Palermo chiuderà la settima giornata da capolista solitaria.

Il Südtirol potrebbe raggiungere quota 15 in caso di vittoria contro la Juve Stabia, riducendo a quattro punti il distacco dai rosanero. Anche l’Avellino, vincendo a Cesena, potrebbe avvicinarsi alle prime posizioni.

La squadra di Inzaghi, intanto, può guardare tutti dall’alto grazie a un avvio di campionato caratterizzato da sei vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta.