Corriere dello Sport: “Palermo, Dionisi ancora saldo in panchina. Si gioca tutto contro Bari e Cittadella”

Dionisi sarà ancora al timone del Palermo, almeno per le prossime due partite ravvicinate: giovedì contro il Bari e il 29 dicembre a Cittadella. Paolo Vannini, Corriere dello Sport, sottolinea come siano del tutto infondate le voci su presunti contatti con Pirlo e Cannavaro per un eventuale cambio in panchina. Tuttavia, le tre sconfitte consecutive impongono una riflessione profonda a tutta la squadra e alla società.

La classifica resta preoccupante e l’ambiente attorno ai rosanero è diventato teso e negativo. Vannini evidenzia che, ora più che mai, servono risultati, indipendentemente da come verranno conquistati. È necessario entrare in modalità combattimento, una condizione che può spaventare un gruppo costruito con ambizioni differenti e che spesso è mancato di concretezza, finendo per mettersi nei guai da solo.

Sfide bollenti – Tutto questo porta inevitabilmente a interrogarsi sugli aspetti psicologici e sugli errori di costruzione della rosa in estate. Dionisi continua a credere che i risultati possano arrivare solo attraverso buone prestazioni, ma Vannini avverte che, se queste non produrranno punti nel breve termine, sarà difficile mantenere la fiducia, sia all’interno del gruppo che tra i tifosi.

In appena quattro giorni, il Palermo dovrà raccogliere il massimo possibile, perché anche la pazienza più solida rischierebbe di scontrarsi con un ambiente sempre più sfiduciato. Dionisi, come ogni allenatore, sa che il suo compito è trovare soluzioni e, al momento, la priorità è uscire dalla crisi di risultati. Successivamente, il mercato di gennaio dovrà intervenire per correggere le lacune strutturali della rosa, di cui il tecnico è solo parzialmente responsabile.

Vannini riporta inoltre che Dionisi anticiperà ad oggi, causa festività natalizie, la conferenza stampa pre-gara contro il Bari. Per la sfida con i pugliesi non sarà disponibile Gomes, ancora alle prese con un risentimento muscolare che, sebbene non grave, non gli permetterà di recuperare in tempo.