Corriere dello Sport: “Palermo a Catanzaro, probabili novità di formazione”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle possibili scelte di Corini a Catanzaro.

Anche se si arriva da una vittoria, a Catanzaro sono probabili novità di formazione. Una è scontata perché manca Brunori squalificato: «Soleri non è una riserva ma un titolare che si trova davanti nel ruolo capitan Brunori. Le richieste che ha avuto ne dimostrano il valore ma io sono contento degli attaccanti che ho, Mancuso compreso: si può giocare anche con la doppia punta e Soleri avrà un futuro da titolare. Ma per ora le cose migliori a mio parere le facciamo col sistema per cui siamo stati costruiti, il 4-3-3, e io devo trovare un equilibrio che ci renda più solidi e ci faccia subire meno gol».

L’altra è il debutto di Ranocchia: «Un ragazzo di qualità che può fare tutti e 3 i ruoli di centrocampo, sta entrando nelle nostre logiche, lo vedo pronto, farlo partire dall’inizio domani è un’opzione». L’ultima novità dal mercato è il probabile arrivo, in prestito con diritto di riscatto, dell’attaccante classe 2004 Marco Bevilacqua, proveniente dalla Primavera dell’Atalanta: sarà un rinforzo per la formazione giovanile ma dovrebbe allenarsi con la prima squadra per esser testato in vista di una possibile conferma.