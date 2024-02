Corriere dello Sport: “Palermo, a Brescia previsti cambi di formazione”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla gara che il Palermo giocherà contro il Brescia.

Traorè e il turn over. Corini ha escluso che il Palermo abbia subito il contraccolpo psicologico dell’occasione sciupata a Cremona. È stata la perdita della dimensione di squadra vista nei secondi 45′ a preoccuparlo di più.

Il tecnico dovrà studiare bene le mosse per una partita molto particolare per lui, bresciano ed ex allenatore delle rondinelle che portò in A. Traorè potrebbe essere confermato anche sabato quando i rosa hanno bisogno di una risposta chiara e efficace. Probabilmente ricorrendo a forze fresche anche negli altri reparti.