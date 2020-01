L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul ballottaggio tra Martin e Mauri, reduce da un fastidio ad un polpaccio. Nel pomeriggio, il francese ha disputato il test in famiglia in campo ridotto e sembra avviato verso il recupero ma la conferma dell’argentino (provato ieri con Langella e Martinelli) non è affatto da escludere.