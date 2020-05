L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” parla della novità riguardante i cambi durante le partite. L’Ifab, l’organismo stabilisce le regole del gioco del calcio, ieri ha annunciato una modifica che potrà essere utilizzata dalle leghe nazionali e che prevede la possibilità di sostituire 5 giocatori anziché 3 durante un incontro. Si tratta di una modifica temporanea – scrive il quotidiano – per far fronte a questo periodo di emergenza. Novità anche sul Var: gli organizzatori potranno decidere se utilizzarlo o meno per evitare un “assembramento arbitrale”.