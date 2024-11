Corriere dello Sport: “Il Palermo non segna più. E Dionisi non si dà pace”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo che non segna più.

Il Palermo affronta una crisi realizzativa che pesa particolarmente sugli attaccanti centrali, che finora hanno deluso le aspettative. Henry ha segnato solo 2 gol, Brunori è fermo a quota 1 (per di più su rigore) e Le Douaron non ha ancora trovato la rete. Sebbene alcuni di questi dati possano essere contestualizzati, come nel caso di Brunori che è appena tornato dopo un infortunio, il problema resta evidente. Il Palermo, con 12 gol, è la squadra meno prolifica tra le prime 10 in classifica, e la difficoltà si accentua in casa, dove è rimasto a secco in tre delle cinque partite giocate al “Barbera”.

Le responsabilità sono condivise, ma l’attacco è sotto i riflettori per la sua incapacità di concretizzare le occasioni. Brunori, che dopo un’estate turbolenta ha perso centralità, non è riuscito a ritrovare la sua vena realizzativa. Henry, pur contribuendo al gioco con la sua fisicità, avrebbe potuto fare di più in zona gol. Le Douaron, adattato al ruolo di punta centrale, sembra più a suo agio ma non ha ancora mostrato il fiuto necessario per finalizzare.

In un altro ambito, Fabrizio Miccoli ha compiuto un importante gesto per la comunità palermitana e per la sua personale “riabilitazione”. Dopo le scuse ufficiali alla sorella del giudice Giovanni Falcone, Maria Falcone, Miccoli ha deciso di impegnarsi attivamente nella comunità. Ha annunciato l’apertura di una scuola calcio nel quartiere della Kalsa, dove si trova la Fondazione Falcone, per aiutare i bambini a trovare un’alternativa alla strada, mettendo a disposizione le sue competenze calcistiche.