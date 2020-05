L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul momento del Palermo. Tra qualche giorno sarà ufficialmente promosso, si attende solo l’esito del Consiglio federale, inizialmente previsto per la giornata di venerdì, poi rinviato. Le difficoltà delle squadre dilettantistiche si oppongono alla totale disponibilità del Palermo ad adeguarsi a qualsiasi decisione. Ma è ormai scontato che il club rosanero debba prepararsi in vista della prossima stagione. Prenotato già il ritiro a Petralia Sottana, dove è a lavoro la ditta Palumbo per la manutenzione del campo di allenamento.