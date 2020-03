L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” parla della situazione in serie A a causa dell’emergenza Coronavirus. Da una parte – si legge – chi vuole tornare a giocare per terminare con i verdetti del campo questa stagione. Dall’altra chi invece ritiene concluso il 2019-20 e (eufemismo) non si straccerebbe le vesti se il pallone riprendesse a rotolare solo nel 2020-21. I club del nostro campionato aspettano indicazioni da Uefa, Eca e Leghe Europee (ieri nuova riunione dei board delle principali Leghe sui calendari), ma in tanti si sono fatti un’idea su cosa sia meglio. Ogni presidente ha chiaro in mente che, in qualunque modo sarà messo un punto, ci saranno dei danni. Sarebbero minori se non si arrivasse alla conclusione cristallizzando la classifica attuale (magari senza assegnare lo scudetto, ma non certo con una Serie A del prossimo anno a 22 formazioni perché la Figc è contraria) oppure giocando fino ad agosto (con il rischio di “influenzare” il 2020-21)? L’interrogativo in via Rosellini è senza una risposta univoca, ma in ogni caso la scelta non appartiene ai proprietari. Le linee guida sono dettate in prima battuta… dal coronavirus e dalle battaglie che i medici stanno combattendo per debellarlo e i vari Paesi per contenerlo. In seconda battuta dall’Uefa e dalle Federazioni tra le quali la Figc. Gravina ieri a Radio Cusano Tv Italia ha confermato di saper tenere la barra dritta: «I nostri campionati sicuramente non riprenderanno prima di maggio – ha detto -, ma resta la priorità che abbiamo sempre dato di concluderli. Non possiamo permetterci un’estate piena di contenziosi sotto il profilo procedurale e legale. Sia la Uefa sia la Fifa si stanno impegnando per far sì che si possa sforare la dead line del 30 giugno e arrivare ad agosto. Questo ci fa piacere, ma dobbiamo anche fare in modo di non andare a compromettere il campionato 2020-21». Perché nel giugno 2021 ci sono gli Europei e un nuovo rinvio è impensabile. […] Ci sono un certo numero di società che al 2019-20 hanno da chiedere ancora moltissimo: è il caso della Lazio, in corsa per lo scudetto, della Roma e del Napoli, in lotta per la qualificazione alla Champions, dell’Atalanta, ai quarti di Champions, ma anche di altre formazioni. Ieri il ds biancoceleste Tare a Sport 1 è stato chiaro («Il campionato deve andare avanti e, se ci fermeremo, falliremo tutti. Lo dobbiamo concludere per rispetto dei morti che ci sono stati e dei tifosi») e, pur restando prudente con Gr Parlamento Rai, anche il patron Commisso spera che si possa arrivare fino alla fine: «Ripartire ora? No, non ci si deve ancora allenare perché non è finita. Non dobbiamo andare troppo avanti. Speriamo che presto si arrivi a zero casi in tutta l’Italia. Oggi siamo un po’ più positivi, ma non del tutto. Non so se riprenderà questo campionato, c’è anche una grande probabilità che non si finisca». Dall’altra parte invece ci sono i club che a questa stagione non si aspettano più niente perché la classifica è compromessa (e con una A a 22 eviterebbero la retrocessione; è il caso del Brescia e della Spal) o traballante (Torino, Sampdoria e Genoa). Di questa corrente fanno parte anche le milanesi, che, con Zhang e Gazidis, hanno comunque messo al primo posto la tutela della salute dei tesserati; la ripresa degli allenamenti e delle partite viene dopo. Il numero uno granata Cairo a Radio 1 ha ribadito: «Secondo me il campionato è fi nito e non ci sono i tempi per la ripresa. Guardate quello che è successo in Cina e a Wuhan… Giocare da fi ne giugno ad agosto non è possibile». Più neutra la posizione della Juventus anche se Andrea Agnelli, nelle vesti di numero uno dell’Eca, si sta battendo «per defi nire strategie realistiche per riprendere a giocare a calcio a livello nazionale ed europeo nel rispetto della salute pubblica e dei giocatori» come ha scritto nella lettera indirizzata a tutti i club europei. Nel frattempo va avanti la richiesta di aiuti del calcio all’esecutivo. La speranza è ottenere una risposta in tempi brevi. Avere un bel po’ di milioni dalle scommesse darebbe una bella mano e Agipronews ha parlato della volontà della Federcalcio di ottenere un prelievo dell’1% dalle scommesse sul calcio. La somma complessiva sarebbe destinata al fondo salva-calcio. Il tutto al netto della nascita di un nuovo gioco simile al Totocalcio e del ritorno per dodici mesi delle sponsorizzazioni di società del betting. «Non possiamo chiedere soldi al governo – ha detto Gravina -, ma la costituzione di un fondo salva calcio dove devono entrare risorse della Federazione e in arrivo dalle scommesse. La Francia già applica questo 1% e la stessa cosa sta chiedendo la Nba».