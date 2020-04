L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” approfondisce le tematiche relative ai diritti TV della Serie A. Da Londra è rimbalzata l’indiscrezione che la piattaforma di streaming comunicherà nel giro di pochi giorni lo stop ai pagamenti dei diritti e diversi dipendenti potrebbero essere mandati in ferie o messi in cassa integrazione. Per restare alla sola Serie A e a questa stagione, la società Perform, che trasmette sulla piattaforma, ha firmato un contratto da 193 milioni con La Lega: 129 sono stati pagati, mentre i restanti 64 rimarranno in cassaforte.