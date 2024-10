Corriere dello Sport: “Dionisi conferma Ceccaroni sulla fascia? Le probabili formazioni di Palermo-Reggiana”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle probabili formazioni di Dionisi in vista della Reggiana.

Per la partita tra Palermo e Reggiana, le formazioni probabili rivelano alcune scelte chiave da parte degli allenatori Dionisi e Viali. Nel Palermo, Verre è disponibile ma partirà dalla panchina, mentre Ceccaroni sembra confermato sulla fascia sinistra, con Lund ancora in panchina. Brunori resta in dubbio a causa di un problema al tallone, quindi Henry guiderà l’attacco.

Probabile Formazione (4-3-3): Desplanches; Diakitè, Baniya, Nikolaou, Ceccaroni; Segre, Gomes, Ranocchia; Insigne, Henry, Di Francesco. A disp.: Nespola, Sirigu, Lund, Nedelcearu, Buttaro, Pierozzi, Peda, Vasic, Verre, Di Mariano, Appuah, Le Douaron. All.: Dionisi.

Viali dovrebbe ripartire dall’undici che ha battuto il Frosinone. Potrebbe recuperare in extremis Sampirisi, accreditato di trovare posto in panchina. Sempre out Gondo e Rozzio

REGGIANA (4-3-2-1): Bardi; Fiamozzi, Meroni, Lucchesi, Fontanarosa; Marras, Stulac, Sersanti; Ignacchiti, Girma; Vido. A disp.: Motta, Sposito, Libutti, Sampirisi, Cavallini, Nahounou, Cigarini, Reinhart, Portanova, Okwonkwo, Pettinari, Maggio, Urso, Vergara. All.: Viali