Corriere dello Sport: “Dionisi carico: «Il Palermo c’è. Basta vincere»”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si sofferma sul Palermo e su Dionisi intervenuto ieri in conferenza stampa.

Alessio Dionisi è consapevole del momento critico che sta vivendo il Palermo, con aspettative fino a ora disattese. La società lo considera ancora il principale punto di riferimento del progetto, e lui cerca di mantenere equilibrio e responsabilità, affrontando onestamente le sfide. Tuttavia, solo i risultati sul campo possono placare il malcontento dei tifosi.

Dionisi punta a trasformare i segnali positivi visti contro il Cittadella in gol e vittorie. «Non ci piace la posizione in classifica, abbiamo perso troppe partite, ma ci sono elementi su cui lavorare – afferma – siamo noi gli artefici del nostro destino. Il cambiamento di atteggiamento non significa aspettare l’avversario; stimolo i ragazzi perché voglio vedere il Palermo costruire e non abbandonare la nostra identità». Dionisi nota anche miglioramenti nel modulo e nella disposizione in campo, pur riconoscendo che, a parte Brunori, pochi giocatori hanno confidenza col gol. «Henry ha comunque segnato 9 reti in Serie A, il potenziale c’è. Non serve insistere sugli errori: sappiamo che possiamo fare di più».

Quanto ai dualismi in attacco e a centrocampo, Dionisi afferma che, per ora, il Palermo non può schierare due punte senza rischiare l’equilibrio. Tuttavia, Ranocchia e Verre possono convivere a centrocampo, combinando le loro qualità diverse. «Il nostro obiettivo è migliorare la classifica, non sono qui per vivacchiare, ma per fare la storia».

Infine, Dionisi sottolinea l’importanza della sfida contro il Frosinone, ricordando la rivalità che esiste tra le due squadre. «Vogliamo dedicare una vittoria ai tifosi e dimostrare la nostra voglia di fare bene. Il Frosinone è una squadra forte, ma chiedo ai ragazzi di lottare e conquistare il campo per ribaltare le opinioni negative su di noi».