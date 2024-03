Corriere dello Sport: “Corini ormai a termine. Ma il Palermo resta in gioco”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul momento negativo del Palermo e sul futuro di Corini.

Corriere dello Sport: “Palermo-Corini, game over”

L’allenatore, però, è ancora Corini e dunque dovrà essere lui a mettere la squadra nelle condizioni di superare questo momento difficile. Diversi, durante la sosta, i problemi che saranno sotto osservazione: dalla tenuta atletica ai blackout di natura psicologica. E tra le priorità c’è ovviamente la necessità di intervenire sulla fase difensiva. Il Palermo prende troppi gol (12 nelle ultime 5 gare in cui i rosa hanno mantenuto la porta inviolata solo una volta) ed è questo il motivo per cui Corini valuterà se è il caso di cambiare modulo provando opzioni diverse dal 4-2-3-1. Serve un assetto che dia equilibrio e che, contestualmente, continui a valorizzare la capacità della squadra di fare tanti gol. Tratto distintivo, finora, di un gruppo che però ha fatto registrare ultimamente passi indietro anche da questo punto di vista come suggerisce lo score di una sola rete realizzata nelle ultime due partite.

I rosanero ieri mattina hanno svolto una seduta defaticante e riprenderanno ad allenarsi martedì proiettandosi con una settimana-tipo di lavoro verso l’amichevole contro il Lommel. Quattro giocatori, intanto, sono stati convocati dalle rispettive Nazionali. Tra questi anche Lund e Nedelcearu, sostituiti venerdì durante l’intervallo dopo avere avvertito dei problemi fisici. Il primo è stato chiamato dal ct degli Stati Uniti per le Final Four (21 e 24 marzo) della CONCACAF Nations League, il secondo per le amichevoli che la Romania disputerà il 22 e 26 contro Irlanda del Nord e Colombia. Convocati anche Desplanches e Vasic in gare di qualificazione agli Europei di categoria del 2025 in programma il 22 e 26 marzo. Il portiere farà parte dell’Italia Under 21 impegnata contro Lettonia e Turchia, il centrocampista figura nell’elenco diramato dal ct della Serbia Under 21 per le sfide contro Lussemburgo e Irlanda del Nord.